مرور أسبوع على اختطاف 17 مبشرًا في هايتي

2021/10/24 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جماعة تبشيرية أمريكية إن اختطاف أعضائها في هايتي يلحق ضررا عاطفيا ببقية أعضاء المنظمة.

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