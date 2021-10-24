متنبئ يستند على 3 نماذج لسقوط الامطار في العراق خلال الايام المقبلة

2021/10/24 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأحد، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تكون الأجواء ممطرة في بعض المناطق ومعتدلة في مناطق أخرى.

وقال المتنبئ الجوي ضرغام السعدي في تدوينة تابعها NRT عربية، (24 تشرين الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى مناخ قابل للتغير كون الحالة خريفية الطابع".

وأضاف السعدي، أن "البلاد على موعد مع حالة جوية مختلفة الاجواء تستمر على مراحل، تبدأ من يوم 28 تشرين الأول ولغاية 11 تشرين الثاني، فبين كل حالة جوية ممطرة هنالك أجواء معتدلة ثم تعود إلى الأجواء الممطرة من جديد".

وأوضح، أن "تحليلاته الطقسية للحالة المطرية تستند إلى عدة نماذج ابرزها:

النموذج الأميركي، وهو غير ثابت في توقعات مناطق تتساقط الأمطار، حيث يضع الامطار في مناطق شمال ووسط البلاد، وتارة يضعها في المناطق الجنوبية، الفرات الأوسط، والمناطق الغربية، وتارة أخرى لا يضع أي أمطار في أي منطقة بسبب سيطرة منظومة المداري في طبقات الجو العليا والتي تعمل على عرقلة حركة المنخفض وتشتيت الرطوبة النسبية في الطبقة السطحية والمتوسطة والسطحية.

النموذج الصيني، ووفقا لهذا النموذج يحتمل أن تشمل الأمطار جميع مناطق البلاد لكن بشكل متفاوت المستوى (خفيف ومتوسط) بعموم البلاد، ويحتمل أن تكون الأمطار رعدية ترافقها عواصف شديدة في القسم الغربي لمناطق الأنبار.

النموذج الأوروبي والكوري والكندي، بحسب هذا النموذج لا يتوقع هطول أمطار خلال المدة المذكورة.

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