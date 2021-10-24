الصدر يحدد مستويين للتعامل مع دول الجوار خلال المرحلة المقبلة

2021/10/24 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مستويين للتعامل سياسياً مع دول الجوار خلال المرحلة المقبلة.

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