2021/10/24 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توفي عازف الكمان المعروف فالح حسن صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً جراء وعكة صحية ألمت به.ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان “الفنان الكبير عازف الكمان فالح حسن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة عازف الكمان المعروف فالح حسن المركز الخبري الوطني.

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