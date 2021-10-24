الصدر يتحدث عن سياسة التعامل مع دول الجوار خلال المرحلة المقبل

2021/10/24 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن سياسة التعامل مع دول الجوار خلال المرحلة المقبلة.

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