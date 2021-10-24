المالكي يصرح بشأن إجتماع الاطار التنسيقي اليوم

2021/10/24 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن تفاصيل إجتماع الاطار التنسيقي الذي سيعقد اليوم الأحد.أكد المالكي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اجتماعا دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية، للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها”.وأشار رئيس ائتلاف …

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