الدفاع المدني: اندلاع حريق كبير في مخازن تجارية بميسان

2021/10/24 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اندلاع حريق كبير في مخازن تجارية بمحافظة ميسان.وذكرت المديرية في بيان، أن “حادث حريق هائل اندلع داخل مخازن تجارية عملاقه للمواد الغذائية في مركز محافظة ميسان”.وأضافت أن “الدفاع المدني استنفر فرقه بالجهد الكامل والاحتياطي من منتسبيه للسيطرة على الحادث”.

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