2021/10/24 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، انه لايمكن لأي طرف ان يدعي انه يشكل الكتلة الأكبر، مضيفاً انه لا يمكن التفاهم بشأن التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة مالم ينظم كل مكون وضعه السياسي بعد انتهاء عملية التدقيق بالطعون المقدمة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس البياتي: لا يمكن لاي كتلة مهما كانت كبيرة تشكيل الحكومة دون تفاهم مع باقي الكتل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس البياتي: لا يمكن لاي كتلة مهما كانت كبيرة تشكيل الحكومة دون تفاهم مع باقي الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).