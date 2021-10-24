مكافحة المتفجرات تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال 72 ساعة

2021/10/24 | 11:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت مديرية مكافحة المتفجرات، عن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال ال (72) ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها في محافظة الديوانية تمكنت من معالجة جسم غريب عبارة عن إطار عجلة تالف بداخله عبوة ناسفة محلية الصنع ضمن الطريق السريع ديوانية – حلة، ومعالجة عبوة ناسفة …

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