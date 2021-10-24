بالصور.. وقفة احتجاجية لخريجي خانقين للمطالبة بالتعيين

2021/10/24 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى نظم العشرات من الخريجين في قضاء خانقين بديالى، الاحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين.وقال احمد الدلوي خريج جامعي منذ 7 سنوات في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العشرات من خريجي الجامعات والمعاهد نظموا وقفة احتجاجية امام مديرية تربية قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) للمطالبة بالتعيين في مؤسسات الدولة التربوية اسوة باقرانهم من المحاضريين".واضاف الدلوي،ان" الوقفة هي 3 خلال تشرين الاول الجاري مؤكدا بان مطاليبهم مشروعة ونامل ان يجري الاستجابة لها".وتعاني ديالى من وجود اعداد كبيرة من الخريجين من حملة الشهادات الجامعية بدون تعيين.

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