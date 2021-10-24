2021/10/24 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ حدد زعيم التيار الصدري طبيعة تعاملات العراق مع دول جواره وبقية دول العالم .وحدد الصدر العلاقة عبر مستويين اثنين محذرا من التدخل الخارجي في نتائج الانتخابات وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة المقبلة ./انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحدد طبيعة التعاملات الخارجية للعراق مع دول جواره والعالم اجمع ويحذر من التدخل في الانتخابات ونتائجها وتشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحدد طبيعة التعاملات الخارجية للعراق مع دول جواره والعالم اجمع ويحذر من التدخل في الانتخابات ونتائجها وتشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).