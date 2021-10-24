العب الغولف في المغرب بإطلالة ساحرة على المحيط الأطلسي

2021/10/24 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من محبي الغولف والطبيعة معًا، فربما سيكون ملعب موغادور للغولف في المغرب هو المكان المثالي بالنسبة لك!

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