وفاة المساهم باكتشاف حضيري ابو عزيز وداخل حسن والغناء الريفي.. من هو فالح حسن؟

2021/10/24 | 11:42 - المصدر: يس عراق

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يسعراق: بغداد

توفي عازف الكمان المعروف فالح حسن صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً جراء وعكة صحية المت به، وهو الذي يعرف بمكتشف ومحرض المواهب الريفية الاشهر مثل حضيري ابو عزيز وداخل حسن.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان “الفنان الكبير عازف الكمان فالح حسن والذي وافته المنية فجر”، مبينة أنها “كانت قريبة منه طوال فترة وعكته الصحية”.

وولد فالح حسن في بغداد عام 1942 وفي اواخر الخمسينيات من القرن المنصرم ترأس فرقا موسيقية مصاحبة لأهم المطربين حينذاك.



وله الفضل في اكتشاف أصوات غنائية ذاع صيتها .

ويعتبر مطربون ريفيون فالح حسن صاحب مدرسة مهمة في العزف المنفرد، وهو الذي جعل الكمان الالة الرئيسة في إنتاج المواويل، وتجميل الأطوار الغنائية، بروح إبداعية حساسة.

وتجول في مناطق العراق من الجنوب الى إقليم كردستان، للتعرف على الاطوار الغنائية التي يغنيها ابناء تلك المناطق، فعرف كل الاطوار الريفية والبدوية وغناء اهل المنطقة الغربية .

وجعل حسن الموسيقى معادلاً موضوعياً في الغناء الريفي، بعدما كان الغناء الريفي يعتمد على حنجرة المطرب بشكل اساسي، وأخذ بيد الكثير من المطربين وشجعهم على دخول عالم الفن، وهوالمحرض للمطربين لتقديم أفضل ما تجود به قريحتهم، بدءاً بحضيري ابو عزيز وداخل حسن وعبد محمد وسلمان منكوب وحسين سعيدة ومروراً بسعدي الحلي وياس خضر وفرج وهاب وانتهاءً بيونس العبودي ورعد الناصري.

دخل فالح حسن معهد الامل للموسيقى وتلقى التعليم الاكاديمي وهو بعمر سبع سنوات في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي..



له معرفة واسعة بالموسيقى الغربية والشرقية ويحفظ الكثير من القطع الموسيقية والقصائد لكبار الملحنين المصريين مثل محمد عبد الوهاب والسنباطي والقصبجي وغيرهم، لكنه اتجه الى العزف بالروحية العراقية، واستطاع أن يؤكد هويته العراقية في العزف بطريقة متفردة وساحرة، رغم المامه ومعرفته الواسعة بالموسيقى المصرية والتركية.

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