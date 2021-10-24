2021/10/24 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الأحد، أنها ستشرع بتوزيع الرواتب على الموظفين و العاملين في القطاع العام اعتبارا من تاريخ 25 من الشهر الجاري.وذكرت الوزارة، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الإقليم تشرع بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول المركز الخبري الوطني.

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