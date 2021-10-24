2021/10/24 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، إثر تصادم 18 مركبة بسبب انسكاب صلصة طماطم على أحد الطرق السريعة غربي تركيا.وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن اصطداما متسلسلا لـ18 سيارة وشاحنة حدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلصة طماطم تتسبب بحادث مروري ومصرع شخص بتركيا المركز الخبري الوطني.

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