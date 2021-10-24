الصدر يحدد مستويات التعامل مع دول الجوار محذرا من تدخل أي دولة بنتائج الانتخابات العراقية

2021/10/24 | 11:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مستويين للتعامل مع دول الجوار، احدهما “دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق”، والاخر الدول المتدخلة، محذرا من تدخل أي دولة بنتائج الانتخابات العراقية.وقال الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر: … Readmore

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