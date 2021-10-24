صور: تظاهرة طلابية أمام مبنى وزارة التعليم العالي ببغداد

2021/10/24 | 12:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تظاهر عشرات الطلاب، الأحد، امام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بإعادة العمل بالدور التكميلي "الدور الثالث" لطلبة الدراسات الأولية والعليا.

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وقال المتظاهرون في بيان مشترك تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، إنهم "معتصمون مقابل وزارة التعليم العالي من كافة محافظات وجامعات العراق للمطالبة باعادة العمل بالدور التكميلي (الدور الثالث) للدراسات الأولية والعليا".

وأشاروا إلى أن "المظاهرات بدأت منذ أكثر من أسبوع دون استجابة من الجهات المختصة".

وأوضح المتظاهرون أن "هنالك عدة امور تسبب برسوب عدد كبير من الطلبة لهذا العام ابرزها:

إصابة عدد كبير من الطلبة بكوفيد 19 مما تسبب عدهم حضورهم للامتحان في احد الدوري .

الفترة بين الدور الأول و الثاني كانت 10 ايام فقط والمتعارف عليه منذ سنوات انها 3 شهور.

عدد كبير من الطلبة هذا العام فقدوا ذويهم ومن افراد عائلتهم اثناء الجائحة.

عدم سير العملية العلمية بشكل جيد لان التعليم طيلة العام كان الكترونياً .

قلة الدراية بالنظام التعليمي الجديد من قبل الكوادر التدريسية.

التعليم كان الكترونياً طيلة العام حتى فوجئ الطلبة بأن الامتحانات ستكون حضورية.

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