كأنك على سطح القمر.. شاهد جبال مريخية مصغرة تجذب الأنظار بإيران

2021/10/24 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تزورها لأول مرة، ستعتقد أنك تمشي على سطح القمر، لكن إذا نظرت حولك مرة أخرى، ستجد نفسك في إيران، وتحديدًا في مدينة تشابهار..شاهد جبال مريخية مصغرة يتراوح ارتفاعها بين 5 و100 متر.

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