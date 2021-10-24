2021/10/24 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية خاصة بفحص فيروس كورونا، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، أنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب “حاوية” محملة بالمستلزمات الطبية الخاصة بفحص كورونا في ام قصر المركز الخبري الوطني.

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