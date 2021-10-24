2021/10/24 | 12:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الأحد إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا مساء السبت وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو “عمل إرهابي” وتعهد ملاحقة المسؤولين.وقالت الشرطة إن “انفجارا خطيرا” وقع قرابة الساعة 21,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل في انفجار في العاصمة الأوغندية والرئيس يعتبره “عملا إرهابيا”) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل في انفجار في العاصمة الأوغندية والرئيس يعتبره “عملا إرهابيا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).