استقرار اسعار صرف الدولار في بورصات بغداد

2021/10/24 | 12:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار في بورصة بغداد يوم امس السبت 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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