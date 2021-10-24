باريس تضع أحدث جيل من الأقمار الاصطناعية العسكرية في المدار

2021/10/24 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت فرنسا في المدار السبت قمرا اصطناعا للاتصالات العسكرية قدّم على أنه جوهرة تكنولوجّية وإحدى ركائز سيادة البلاد.وانطلق صاروخ “أريان 5” من قاعدة كورو في غويانا حاملا القمر الصناعي “آ 4” ضمن برنامج سيراكوز، ومن شأنه السماح للجيوش الفرنسية … Readmore

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