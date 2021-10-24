الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية

2021/10/24 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت الولايات المتحدة الأحد كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية التي “تأتي بنتائج عكسية”، آملة في استجابة بيونغ يانغ لدعوة واشنطن إلى الحوار.يأتي ذلك عقب إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت الثلاثاء بنجاح صاروخا بالستيا “من طراز جديد” من غواصة، … Readmore

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