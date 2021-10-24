رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل المستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي

2021/10/24 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد

الموافق 2021/10/24 المستشار الخاص الجديد

للامين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق

التحقيق الدولي بخصوص جرائم داعش السيد

كريستان ريتشر

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