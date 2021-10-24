أمطار مرتقبة في العراق وأنخفاض بدرجات الحرارة

2021/10/24 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع

الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار مع

انخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "طقس يوم

غد الاثنين سيكون صحواً ويتحول

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