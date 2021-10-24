المالية تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن المشمولين بالقرار 315 (وثيقة)

2021/10/24 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خاطبت وزارة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المشمولين بالقرار 315.

وأبلغت وزارة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم وجود ما يمنع توفير تخصيصات موظفي عقود 315 في كافة الدوائر الحكومية، كما عدم وجود ما يمنع من تحويل الاجراء الى عقود وفق القرار 315.

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