مسؤول بديالى يحدد البؤر الساخنة ويؤكد: لا استقرار في ظل وجود الفلول

2021/10/24 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حدد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، البؤر الساخنة التي تمثل تهديد للامن في المحافظة.

واكد قائمقام قضاء الخالص، عدي عبد الهادي خلال تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) ان "داعش لاتزال تشكل خطراً على ديالى رغم عدم سيطرتها على مناطق المحافظة، الا ان وجود بؤر ساخنة لاتزال تهدد الأمن".

وأضاف أن "المطيبيجة والمناطق القريبة منها تمثل اكبر تهديد لامن الخالص وبقية مناطقه سواء في العظيم او غيرها وهي تمثل بؤر ساخنة تشكل تهديد لامن ديالى بشكل واضح ولايمكن ان يكون هناك استقرار في ظل وجود نشاط لفلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة".

وأشار الى ان "خطورة المطيبيجة والبقية المناطق القريبة من الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تأتي لمعرفتنا بالأوضاع الامنية وأدركنا لتداعياته السلبية على الامن العام خاصة وإنها مناطق معقدة من ناحية التضاريس وتشكل بيئة جاذبة لخلايا داعش الارهابي الهاربة في مناطق اخرى".

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