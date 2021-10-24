انتحار امرأة خمسينية شنقا ومصرع مدني في حادثين بديالى

2021/10/24 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أقدمت امرأة خمسينية على الانتحار شنقا داخل منزلها شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان "امرأة تبلغ من العمر 50 عاما اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في منطقة دلي عباس ضمن الحدود الادارية لناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة مبينا ان الضحية كانت تعاني من حالة نفسية منذ سنوات ..على صعيد متصل لقي مدني يستقل دراجة هوائية مصرعه في حادث دهس على طريق الخالص - بغداد قرب ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة ./انتهى

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