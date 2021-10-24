المباشرة باعادة اعمار (300)منزل مدمروالمصادقة على (11)الف معاملة خاصة بتعويض المتضررين في الموصل

2021/10/24 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري البدء بإعادة إعمار 300 منزل في أيمن الموصل ، فيما أعلنت لجنة تعويض متضرري المحافظة المصادقة على 11الف معاملة خاصة بالتعويضات بعد استكمال المعلومات والتدقيق فيها" .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان"الكوادر الهندسية والفنية في بلدية الموصل وبالتعاون مع شركة السعد للاعمار باشرت بإعادة إعمار وتأهيل 300 منزل متضرر كوجبة ثامنة في ايمن الموصل"وأضاف الجبوري أن "مدة إنجاز هذه المنازل وإعمارها ستستغرق نحوعام كامل وهناك وجبات أخرى ستتم إعادة إعمارها داخل مدينة الموصل القديمة أيضاً بعد عودة الاسر النازحة الى مناطقهم خلال الايام المقلبة "من جهته" قال مسؤول حاسبة لجنة تعويض المتضررين في نينوى حسين السنجري "بانه تمت المصادقة على 11الف معاملة مقدمة للعاصمة بغداد خاصة بالمتضررين من مجموعة 24 الف معاملة وسيتم صرف مبالغها خلال الايام المقبلة "/انتهى

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