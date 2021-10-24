2021/10/24 | 12:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mth8v_q6aG4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي ابو تراب مدير مهرجان المثنى المسرحي السادس ضيف صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي ابو تراب مدير مهرجان المثنى المسرحي السادس ضيف صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).