2021/10/24 | 12:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأحد 24 أكتوبر 2021 | 12:43 مساءً

| عدد القراءات : 13

زيدان يستقبل المستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان , اليوم الاحد , المستشار الخاص الجديد للامين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولي بشان جرائم داعش كريستان ريتشر.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " الجانبين بحثا التعاون بين المحاكم والفريق بما يعزز الجهود لمتابعة مصادر تمويل التنظيمات الارهابية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يستقبل المستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يستقبل المستشار الجديد لفريق التحقيق الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).