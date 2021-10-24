الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية شرق صلاح الدين

2021/10/24 | 12:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية في جزيرة العيث شرق صلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، ان “قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي قامت بعملية أمنيّة بحثا عن فلول داعش في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين”.واضافت انه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، فقد عثرت قوات اللواء على عجلة […]

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