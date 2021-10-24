2021/10/24 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يستقبل فريق برشلونة في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الأحد، غريمه الأزلي ريال مدريد في ملعبه (كامب نو) في مواجهة هي الأخيرة له مؤقتاً في هذا الملعب الذي سيدخل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



الـ”كامب نو” يحتضن مباراة الكبار بين برشلونة والريال والإقالة تطارد “كومان” المركز الخبري الوطني.

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