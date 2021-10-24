السيد مقتدى الصدر: لن نسمح بتدخل أي دولة بنتائج الانتخابات وما يترتب من تحالفات

2021/10/24 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دول الجوار العراقي من التدخل في نتائج الانتخابات وما يترتب عليها من تحالفات.

وحذر الصدر في تغريدة على تويتر من مستويات قد تصل الى حد التقليص الدبلوماسي أو الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا في حال صدور أي فعل يمس بالسيادة العراقية.

مبينا أن ما يجري حالياً في العراق هو صراع ديمقراطي ولاحاجة لاي تدخل إقليمي.

وبشأن تعامل الحكومة الجديدة مع دول الجوار قال الصدر سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة.

وأشار الصدر الى الأراضي العراقية لن تكون منطلقا للضرر على دول الجوار خصوصا تلك التي تحترم السيادة الكاملة للعراق.

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