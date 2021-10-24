تراجع شعبية بايدن لأدنى مستوى لرئيس اميركي منذ الحرب العالمية الثانية

2021/10/24 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن في الأشهر التسعة الأولى له في سدة الرئاسة تراجعا سريعا لم تعرفه شعبية أي رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب استطلاع أجراه المعهد الأميركي للرأي العام (غالوب)، فأن تصنيف بايدن انخفض من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين.



واشار إلى أن شعبية بايدن بدأت في الانخفاض في تموز الماضي، عندما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، كما أدى الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان في نهاية أب إلى تدهور مؤشر شعبيته.

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