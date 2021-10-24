2021/10/24 | 13:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأكثر من 100 مليون دولار.. بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأكثر من 100 مليون دولار.. بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأكثر من 100 مليون دولار.. بيع أعمال لبيكاسو في لاس فيغاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).