2021/10/24 | 13:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة مهاوي وعبد الجليل للتدريبات.. الزوراء يستعد للكهرباء بغياب لاعبي الأولمبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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