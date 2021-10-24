2021/10/24 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على متهم بعد مداهمة وكر لعصابة سرقة السيارات والدراجات النارية شمالي شرق بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة، وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من اعتقال متهم بالسرقة بعد مطاردة افراد عصابته والاشتباك معهم".وأوضح البيان، إن "المتهم اعترف بدوره على وكر عصابته، وعلى الفور داهمت القوة أعلاه الوكر وتم ضبط سلاح BKC، وبندقيتين كلاشنكوف، ورمانة هجومية كانت العصابة تنوي تفجيرها على القوة المداهمة، فضلا عن ثلاث مسدسات، و(25) دراجة نارية مسروقة، وعجلة نوع (سمند) مسروقة".

وتابع، "تم إحالة المتهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحكم قبضتها على عصابة للسرقة وتضبط أسلحة ثقيلة بحوزتها (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحكم قبضتها على عصابة للسرقة وتضبط أسلحة ثقيلة بحوزتها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).