مالية كردستان تطلق رواتب الموظفين من دون استقطاع

2021/10/24 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة المالية في كردستان، الاحد، اطلاق رواتب الموظفين دون استقطاع.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تقرر توزيع رواتب الاقليم يوم غد الاثنين، بدون استقطاع"، مبينا أن "الصحة، اول وزارة ستتسلم رواتبها".

واضاف، أن "حكومة الاقليم، قررت في وقت سابق ان يكون يوم 25 من كل شهر موعدا لتوزيع الرواتب في الاقليم".

واوضح، أن "مليون و251 و451 الف موظف يتسلمون رواتبهم من الحكومة، وبواقع 752 الف و 805 موظفين مدنيين وعسكريين، و242 الف و 296 من المتقاعدين".

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