المنافذ: إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في ميناء أم قصر الشمالي

2021/10/24 | 13:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط وإحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، أن “الهيئة تمكنت وبالتعاون مع جمرك بوابة البصرة من ضبط وإحباط محاولة تهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي”، مبيناً، أنه “تمَّ ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.واشار، الى انه “بعد الكشف […]

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