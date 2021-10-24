النفط يعاود الارتفاع وبرنت يقترب من الـ 86 دولار

2021/10/24 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

شهدت أسعار النفط، اليوم الاحد، الارتفاع في السوق العالمية، بعد ان شهدت هبوطاً خلال يومين من تراجع هو الأول من نوعه منذ شهرين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، حيث بلغت أسعار خام برنت 85.72 دولارا للبرميل منذ الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوط تجاوز 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس مزيج برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولارا يوم الخميس الماضي، لكنه كان في طريقه للهبوط بنسبة 0.9 ٪ في الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي منذ 3 أيلول، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم.

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