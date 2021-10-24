احسان الشمري لـ / نينا / : اجتماع القوى السياسية اليوم .. جزء من الضغط على السيد الصدر للوصول لحالة توافق سياسي

2021/10/24 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان : اجتماع القوى السياسية اليوم ..جزء من الضغط على السيد الصدر للوصول لحالة توافق سياسي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : اجتماع اليوم سيدعو المتظاهرين لضبط النفس ولكن لايدعوهم للانسحاب لانه يعول على التظاهرات في ممارسة الضغوط القصوى وكجزء من تبادل الادوار بين المتظاهرين من جهة وواجهاتهم السياسية والفصائل المسلحة من جهة اخرى.واضاف الشمري : اتصور ان المجتمعين سيدفعون نحو ممارسة ضغط اكبر على السيد الصدر للوصول لحالة توافق سيما وان البيت السياسي الكردي سيحضر موحدا وايضا الخلافات بين / تقدم وعزم / وصلت لمستويات متقدمة من اجل الحل .واوضح ان : المشكلة تكمن في البيت السياسي الشيعي وعليه سيدعو بيان الاجتماع السيد الصدر للاجتماع والتفاهم مع الاطار التنسيقي حول الفترة المقبلة.مبينا ان : الاجتماع جزء من سياسة الضغوط ولكن دون القفز على استحقاقات الكتلة الصدرية وان تمت فستكون ازمة سياسية كبيرة جدا.وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعلن اليوم ان الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم سيبحث ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها .واضاف ان الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا ./انتهى3

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