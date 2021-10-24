2021/10/24 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على ثلاثة مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية في بغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية : ان قوة من الشرطة بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعملية نوعية ووفقا لمعلومات استخبارية القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (شهداء البياع )جنوب غرب بغداد .واضاف البيان : ان قوة اخرى و بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة اجرام الكاظمية قامت بتنفيذ مذكرة قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق المتهم المطلوب (ك، ج، م) وفق المادة ٤٥٣/خيانة أمانة /في منطقة(الكاظمية المقدسة ) ببغداد .وتمكنت قوة من الشرطة وبالاشتراك مع مفارز مكافحة اجرام الحسينية من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 442/ تسليب/ على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (الأمين الزراعي) شرق بغداد ./انتهى

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