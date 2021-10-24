صحة النجف تنشر الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، أنها "سجلت 49 إصابة جديدة، مقابل 51 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط".
وأوضحت الدائرة أن":
عدد الفحوصات اليومي 591
معدل الاصابات اليومي 8.3٪
مجموع الاصابات التراكمي 89570
حالات الشفاء التراكمي 88010
الوفيات التراكمي 711
نسبة الشفاء التراكمي 98.2٪
نسبة الوفيات التراكمي 0.8%".
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