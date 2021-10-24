صحة النجف تنشر الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/10/24 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، أنها "سجلت 49 إصابة جديدة، مقابل 51 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط".

وأوضحت الدائرة أن":

عدد الفحوصات اليومي 591

معدل الاصابات اليومي 8.3٪

مجموع الاصابات التراكمي 89570

حالات الشفاء التراكمي 88010

الوفيات التراكمي 711

نسبة الشفاء التراكمي 98.2٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%".

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