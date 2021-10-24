2021/10/24 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس نادي الزمالك المصري السابق، مرتضى منصور، الأحد، أن مجلس الدولة ألغى قرار وزير الشباب والرياضة وقرر إعادته إلى النادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتضى منصور: مجلس الدولة ألغى قرار حرماني من مزاولة النشاط الرياضي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرتضى منصور: مجلس الدولة ألغى قرار حرماني من مزاولة النشاط الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).