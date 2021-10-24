2021/10/24 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وفد من مشيخة الأزهر الشريف الى محافظة النجف الأشرف.وزار الوفد مرقد الإمام علي “ع” وألتقى بمسؤولي العتبة العلوية المطهرة.يشار الى ان شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب يعتزم زيارة العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من مشيخة الأزهر يصل الى النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من مشيخة الأزهر يصل الى النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من مشيخة الأزهر يصل الى النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).