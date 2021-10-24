النجيفي يحذر من انهيار العملية السياسية في العراق

2021/10/24 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي، الأحد، أطراف النزاع من الوصول إلى "حافة الهاوية"، معبرا عن قلقه من نتائج الصراعات الراهنة حول نتائج الانتخابات.

وقال النجيفي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (24 تشرين الأول 2021)، "لاشك عندي بان الطرفين المتنازعين على نتائج الانتخابات يتفاوضان بالتهديد المتبادل بحثا عن حل يجمعهما..



وكلاهما يحذر نتائج الفوضى المحتملة".

وأضاف، "لكن ما يقلقني انهما لا يدركان حافة الهاوية التي يتصارعان عندها، وان اقدامهما قد تزل من حيث لايشعرون".

لاشك عندي بان الطرفين المتنازعين على نتائج الانتخابات يتفاوضان بالتهديد المتبادل بحثا عن حل يجمعهما ..



وكلاهما يحذر نتائج الفوضى المحتملة … ولكن ما يقلقني انهما لا يدركان حافة الهاوية التي يتصارعان عندها وان اقدامهما قد تزل من حيث لايشعرون

— Athil Alnujaifi (@AthilAlnujaifi) October 24, 2021

N.A

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