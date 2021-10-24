2021/10/24 | 13:19 - المصدر: عين العراق

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الأحد 24 أكتوبر 2021 | 12:59 مساءً

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بالصور : اعتصامات بغداد المحتجة على نتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء

بالصور : اعتصامات بغداد المحتجة على نتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء

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