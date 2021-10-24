معذرة.. يجب أن نفترق. - مصطفى الفاز

2021/10/24 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_الفاز قصة قصيرة معذرة..



يجب أن نفترق" ..إنك تعرفه جيدا عزيزي القارئ !تعرف هذا البطل المغوار الذي أصبح نجما استثنائيا..في لحظة استثنائية ..في بلد استثنائي..صاحب المهمة الاستثنائية.."هذه الفقرة تقض مضجعه، تسبب له وجعا كبيرا وتعبث بتوازنه إلى درجة ارتفاع حرارة جبينه.مترنحا يزاوج الخطوات بدون اتجاه وكأنه أصيب بالخبال.



عوامل التعرية بادية على ملامحه حتى انه انزعج من تعاظم الته ......





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