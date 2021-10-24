2021/10/24 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي يبدو أنّ أهمية النص مرتبطة بأهمية القضية التي يمثلها الكاتب.



بالمغامرة التي يخوضها.



باستعداده لمواجهة المخاطر من أجل كلمة حقّ.



لا يُمكن لِمأجور أن يكون كاتبا مبدعا، هذه الفوضى وهذا الخلط بين الناس يجب أن يتوقّف.السؤال المهم هو، لماذا يصبح الكُتاب المأجورون جذابين ؟ بالأضواء، والشهرة، و دعم السلاطين، يجعلون من كاتب محدود الموهبة، عبقريا في نظر الناس.



في بعض الشركات في الغرب، معظم المدرا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما دخل اتّحاد الشغل بالسياسة؟ - عزالدين بوغانمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما دخل اتّحاد الشغل بالسياسة؟ - عزالدين بوغانمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).